Хорошо приморозит: прогноз погоды в Киеве на среду, 22 декабря

Хорошо приморозит: прогноз погоды в Киеве на среду, 22 декабря

Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Киеве в среду, 22 декабря, весь день будет облачная. Температура воздуха опустится до -9 -11 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Отмечается, что температура воздуха будет ощущаться как -14 -19 градусов. Кроме того, морозы не отступят до Нового года. Согласно прогнозу, ближайшие 10 дней будет держаться минусовая температура до -15 градусов.

Отметим, что в среду по всей Украине будет держаться морозная погода. Без существенных осадков, только в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Sinoptik.ua

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