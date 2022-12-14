"Прилетов" нет, тревога продолжалась более трех часов: в ОВА рассказали об атаке дронов на Киевщину

В среду, 14 декабря, Киевскую область атаковали российские беспилотники, но "прилетов" нет. Воздушная тревога в регионе длилась более трех часов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Страна-террористка снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, в результате падения сбитых дронов обломками повредило частный дом. Обошлось без пострадавших.

Все службы приступили к обнаружению мест "шахедов", подчеркнул Кулеба. "Напоминаю, если вы нашли подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Звоните по номерам 101 или 102", — добавил глава ОВА.

Атака Киевщины дронами 14 декабря

В среду в Киевской области объявили воздушную тревогу: в Киеве в 05:55, а в области — в 05:57. Она длилась более трех часов – до 09:07. Глава ОВА заявил, что работает ПВО. Мэр Киева сообщил, что взрывы в Шевченковском районе столицы. Сначала было известно о десяти сбитых дронов.

Впоследствии стало известно, что обломок от одной из сбитых дронов повредил два админздания в Шевченковском районе. Также четыре жилых здания были повреждены.

Начальник Киевской военной городской администрации Сергей Попко сообщил, что удалось уничтожить 13 Shahed-136.

Также в столице нашли обломок сбитого русского дрона с надписью "За Рязань!". Обломок вражеского "шахеда" был зафиксирован в Шевченковском районе столицы.

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