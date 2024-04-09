Прикрывались детьми: в Киеве фиктивный благотворительный фонд собрал 5 млн гривен (фото)

Мошенники уверяли благотворителей, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые под видом благотворительного фонда присвоили почти 5 миллионов гривен. Организаторы мошеннической схемы через колл-центр собирали деньги якобы на помощь детям. Полученные пожертвования они никуда не передавали и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Об этом сообщила полиция Киева.

Псевоблаготворителей разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева.

"Установлено, что фигуранты дела зарегистрировали благотворительную организацию и под видом благотворительного фонда выманивали деньги якобы на помощь детям. Мошенники привлекли к противоправной деятельности наемных лиц для работы в колл-центре, которые осуществляли телефонные звонки и убеждали граждан в необходимости перевода денег на благотворительность. Злоумышленники размещали в сети Интернет ложную информацию о благотворительных проектах. Таким образом злоумышленники получили на счет благотворительной организации около пяти миллионов гривен в качестве благотворительных взносов, которые в дальнейшем вывели на подконтрольные банковские счета и потратили на собственные нужды", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Киева и области, в ходе которых изъяли ряд доказательств, подтверждающих противоправную деятельность мошенников.

Двум женщинам и мужчине следователи сообщили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований в особо крупном размере, во время военного положения, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ужгороде мужчина обманул банкомат и пополнил свою карточку без денег на 90 тысяч гривен.

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