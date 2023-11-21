Прикасался к половым органам и избивал: в Киеве ученик 6 класса терроризировал одноклассников

Классная руководительница убеждала, что мать дебошира никак не реагировала на поведение своего сына.

В Киеве мать ученика 6 класса оштрафовали на 850 гривен, поскольку ее сын в школе терроризировал других детей: он касался их половых органов и избивал. Тогда другие родители пожаловались в полицию на это.

Об этом идет речь в постановлении Святошинского районного суда г. Киева.

Как говорится в материалах суда, к Святошинскому УП ГУ НП в Киеве обратился директор гимназии в Киеве. Он сообщил, что ученик 6 класса регулярно пристает к своим одноклассникам.

На суде мать одного из потерпевших сообщила, что одноклассник "обращался к ее сыну с использованием нецензурной лексики, касался области половых органов и ягодиц ребенка". Все это заканчивалось дракой. Женщина убеждала, что это происходило регулярно.

Другая женщина сообщила, что подросток "цепляет своим плечом ее сына, проходя мимо; целенаправленно подходит и выдыхает изо рта воздух в лицо; касается руками частей тела и другое". Аналогичные показания дала еще одна мать потерпевшего.

Свидетельство родителей потерпевших / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Классная руководительница сообщила, что она обращалась в администрацию заведения через ученика 6 класса. Она рассказала, что 4 ученика пожаловались ей на одноклассника, который пытается затрагивать их половые органы и ягодицы, демонстрирует непристойные движения, имитирующие половой акт, а также предлагает пересмотреть порнографию. Педагог сообщила, что она обращалась к матери дебошира, однако она никак не отреагировала.

Адвокат матери подозреваемого все отрицал и считает, что вина школьника недоказана.

Суд признал мать парня виновной по части третьей статьи 173-4 КУоАП и оштрафовал ее на 850 грн. Также она должна оплатить 536 грн судебного сбора.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Киевской области неравнодушные за 4 дня кардинально изменили жизнь мужчины.

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