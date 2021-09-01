Приходил с оружием и бросил дымовую шашку в салон красоты: в Киеве мужчина угрожал убийством бывшей возлюбленной (фото, видео)

Приходил с оружием и бросил дымовую шашку в салон красоты: в Киеве мужчина угрожал убийством бывшей возлюбленной (фото, видео)

37-летний уроженец Одесской области после разрыва отношений стал запугивать женщину.

В Киеве разоблачен мужчина, который угрожал убийством бывшей сожительнице.

Для устрашения женщины он даже подговорил знакомого подорвать дымовую шашку рядом с местом ее работы. По данному факту расследуется три уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть столичной полиции обратилась женщина и сообщила, что возле здания ее салона красоты на улице Руданского неизвестный бросил дымовую шашку.

Как сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, полицейским заявительница рассказала об угрозах убийством от бывшего сожителя.

"37-летний уроженец Одесской области после разрыва отношений стал запугивать женщину, прислал видеообращение с угрозами убийством на ее мобильный телефон и ее отцу, а также приходил к ней на работу с оружием. Впоследствии мы выяснили, что бросить дымовую шашку у места работы заявительницы мужчина подговорил товарища — 29-летнего винничанина. После проведенных мероприятий оперативники задержали сообщников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — рассказал Дыбов.

Во время задержания у уроженца Одесской области полицейские изъяли пистолет и патроны.

Установлено также, что мужчина находится в розыске за совершение кражи в Дарницком районе столицы.

По этим фактам следователи начали три уголовных производства — по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчинам о подозрениях. Бывшему сожителю заявительницы — за совершение этих трех преступлений, а его сообщнику — за хулиганство.

"Суд избрал 37-летнему злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Винничанина суд отпустил под личное обязательство. За хулиганские действия мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", — добавил Дыбов.

Напомним, в Буче под Киевом мужчина бросил в здание бывшей бутылку с зажигательной смесью. Местный житель поджег дом экс-супруги из-за ревности.

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