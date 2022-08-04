Пригласил поиграть с собакой: в Киеве мужчина заманил 7-летнюю девочку к себе домой и совершил развратные действия

Фигурант недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство родного брата.

В Киеве перед судом предстанет мужчина за развращение 7-летней девочки.

Обидчик заманил малолетнюю к себе в квартиру, пообещав ей, что там она сможет поиграть с его собакой, однако совершил в отношении ребенка развратные действия.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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"В конце мая этого года столичные полицейские получили сообщение о том, что в одной из многоэтажек Подольского района неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отношении малолетнего ребенка. Правоохранители выяснили, что девочка на улице играла с собакой, а когда хозяин животного собрался уходить домой, то пригласил ребенка пойти вместе с ними. Как только малолетняя оказалась в квартире злоумышленника, он совершил в отношении нее развратные действия", — сообщили в полиции.

Сотрудники ювенальной превенции оперативно задержали подозреваемого – им оказался 27-летний уроженец Николаевской области, приехавший в Киев и поселившийся в одном доме с потерпевшей. Нарушитель недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство родного брата.

В настоящее время досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Фигурант находится под стражей, за совершенное он может провести за решеткой до восьми лет.

Напомним, в Киеве женщина распространяла детскую порнографию в Telegram.

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