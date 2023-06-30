Приглашал подростков домой и совершал секс-насилие: журналист из Киева взят под стражу в зале суда

Киевский апелляционный суд принял новое решение, которым применено в отношении 39-летнего киевлянина меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Журналист из Киева, который развращал несовершеннолетних парней, взят под стражу в зале суда. Он будет пребывать под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Киевский апелляционный суд отменил решение следователя судьи Оболонского районного суда города Киева и принял новое, которым применена в отношении 39-летнего киевлянина мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Подозреваемый взят под стражу прямо в зале суда.

По данным СМИ, – это журналист издания Vesti.ua Тарас Козуб.

Известно, что 1 июня следственным судьей применен в отношении журналиста, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух подростков, а также в хранении детской порнографии, меру пресечения в виде содержания под стражей, определив залог в размере 214 720 гривен.

2 июня подозреваемый внес залог и покинул ГУ "Киевский следственный изолятор".

"Следствием установлено, что подозреваемый, бывший работник медиахолдинга, легко входил в доверие к несовершеннолетним лицам. Пользуясь возрастным преимуществом, манипулировал и соблазнял детей за счет угощения продуктами питания и подарками в виде денежных средств", — рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению других потерпевших, ставших жертвами подозреваемого.

Напомним, в Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

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