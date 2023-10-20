Приглашал подростков домой и совершал секс-насилие: будут судить журналиста из Киева

Обвиняемый в течение двух лет через социальные сети и мессенджеры общался с подростками.

В Киеве будут судить журналиста, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летнего киевлянина по обвинению в домогательстве к детям для сексуальных целей, совершении действий сексуального характера в отношении подростков, не достигших 16-летнего возраста, а также в хранении детской порнографии (ч. 2 ст. 155, ч. 1, 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

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Согласно материалам следствия, обвиняемый в течение двух лет через социальные сети и мессенджеры общался с подростками.

"Пользуясь возрастным преимуществом и отсутствием у детей жизненного опыта, легко входил к ним в доверие. Манипулировал и соблазнял их с помощью угощений и подарков в виде денег. После этого приглашал подростков к себе домой, где совершал в отношении подростков действия сексуального характера". ", – рассказали в прокуратуре.

Журналисту-педофилу грозит восемь лет за решеткой/Фото: Прокуратура Киева

По месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли флеш-накопители с фото- и видеоматериалами детской порнографии.

За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным СМИ, – это журналист издания Vesti.ua Тарас Козуб.

По данным СМИ, речь идет о бывшем журналисте издания Vesti.ua Тарасе Козубе/Фото: Прокуратура Киева

Напомним, в Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

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