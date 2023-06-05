Приглашал домой и совершал секс-насилие: подозреваемым в педофилии оказался журналист из Киева

В Киеве задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в развращении двух несовершеннолетних парней. По данным СМИ, это – журналист издания "Вести".

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным издания, подозреваемым в педофилии является работник издания "Вести". Материалы этого журналиста уже удалены с сайта СМИ.

В полиции отказались комментировать эту информацию. Однако впоследствии "Вести" подтвердили, что подозреваемый действительно у них работал, однако после его задержания журналиста уже уволили.

"Инициатором расторжения трудовых отношений выступила редакция, поскольку действия инкриминируемого ему правоохранительными органами бывшего сотрудника категорически неприемлемы для дальнейшего трудового сотрудничества. Редакция Vesti.ua не осуществляет контроль за личной жизнью своих сотрудников, поэтому обнародованные факты стали шоком для всех работников и руководства редакции", – говорится в заявлении.

Напомним, в полиции сообщили о задержании 39-летнего мужчины, который в своей квартире встречался с несовершеннолетними парнями, развращал их и платил деньги. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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