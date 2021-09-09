Приехала на заработки в Киев и жила в палатке у реки: подробности убийства 37-летней женщины на Оболони

Приехала на заработки в Киев и жила в палатке у реки: подробности убийства 37-летней женщины на Оболони

Жилья женщина не имела, поэтому проживала в туристической палатке у реки.

В Киеве на Оболони возле реки нашли тело женщины в туристической палатке. Его случайно обнаружил мужчина, который прогуливался рядом.

Погибшей оказалась 37-летняя Оксана — уроженка Черниговской области. Женщина приехала в Киев на заработки — работала в компании, предоставляющей супермаркетам сотрудников. Когда в магазинах не хватало кассиров, также выходила на смены.

Об этом сообщают "Надзвичайні новини" на ICTV.

Жилья женщина не имела, поэтому проживала в палатке у реки.

Кто убил женщину, сейчас выясняет полиция.

"Это 37-летняя уроженка Черниговской области, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина временно проживала в палатке возле водоема, в зоне отдыха на столичной Оболони", — рассказала пресс-секретарь Оболонского управления полиции Диана Шутько.

На теле жертвы почти не было живого места, а возле палатки следы крови. Эксперты до сих пор пытаются установить, чем именно убили 37-летнюю Оксану.

Местные рыбаки давно заметили эту палатку, но сначала думали, что там проживают туристы. Незадолго до смерти вместе с погибшей видели двух мужчин.

"Я просто один раз видел. Обратил внимание, что они сушили (вещи — ред.) На прошлой неделе, когда гроза сильная была. И мы шли, я так повернул голову:" Вас не снесло, как вы в палатке? "... Он засмеялся даже не повернулся, спиной сидел. Говорит: "Нет, не снесло". Мужчина, может, лет сорок", — рассказывает рыбак Валерий.

"Киев Сейчас"

Правоохранители просят людей, которые узнали мужчин, звонить на линию 102.

Напомним, правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и предварительно выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин.

"По показаниям свидетелей, мы составили фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к этому преступлению: на вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения (изображен на фото), смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет — на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов. Ориентировка по другому злоумышленнику: возраст 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое", — рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Полиция Киева / Facebook

Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Связь с Иваном Любишкиным, 18.09.1952 г.р., оборвалась вечером в субботу, 4 сентября.

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