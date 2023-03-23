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Приехал спасать людей: в Ржищеве на месте прилета дронов погиб водитель скорой (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Приехал спасать людей: в Ржищеве на месте прилета дронов погиб водитель скорой (фото)

Без отца остались двое детей.

В Ржищеве на Киевщине на месте прилета дронов погиб водитель скорой Сергей Медведенко. Он приехал спасать людей после атаки города иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что двое детей остались без отца.

"Ночная атака на Киевщину унесла жизни водителя экстренной медицинской помощи. Медведенко Сергей Сергеевич, 1984 года рождения. Положил свою жизнь, спасая жизнь других. Без отца остались двое детей. Вечная память герою! Вечный ад тем, кто убивает наших мирных людей", — говорится в сообщении Минздрава.

© Министерство здравоохранения Украины
Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Ржищеве на месте прилета дронов завершились поисковые работы. Спасатели обнаружили тела девяти погибших.

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Дата публикации
Просмотры
565
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