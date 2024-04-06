Придется откладывать зарплату 245 лет, чтобы купить: в центре Киева выставили на продажу роскошную квартиру

Чтобы приобрести ее, имея среднюю зарплату в Киеве, придется откладывать все деньги 245 лет.

В центре Киева выставили на продажу квартиру за 1,7 млн долларов (более 66 млн гривен). Это трехуровневый пентхаус в жилом комплексе возле станции метро Лыбидская.

Его также можно арендовать за 15 тысяч долларов в месяц (584 тысяч гривен). Объявление размещено на сайте по аренде и покупке недвижимости olx.ua.

Общая площадь жилья составляет 555 квадратных метров. Из них на 200 метрах – обустроена терраса. В квартире, конечно, выполнен дизайнерский ремонт. Кроме множества спален, санузлов и кухни, здесь есть два прачечных банкетный и каминный залы, кабинеты и лаунж-зона. Установлены витражные окна из закаленного стекла.

В Киеве продают дорогую квартиру/Фото: olx.ua

В Киеве продают дорогую квартиру/Фото: olx.ua

Отметим, что средняя зарплата в Киеве на апрель 2024 года, по данным сайта по поиску работы work.ua, составляет 22 500 гривен. Чтобы арендовать такую квартиру в столице понадобится 26 месячных зарплат. А чтобы купить – откладывать всю зарплату 245 лет.

В Киеве продают дорогую квартиру/Фото: olx.ua

Напомним, в Украине в 2024 году все владельцы больших квартир и домов должны заплатить налог на недвижимость. Система начисления налога на недвижимость заставляет платить одинаково и тех, кто владеет элитным поместьем, и тех, кто имеет старый большой дом с большой площадью.

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