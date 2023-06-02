"Придет и обнимает меня": тренер убитой россиянами 9-летней Вики рассказала щемящие подробности о ребенке

Вика жила только с мамой, папа девочки умер около полутора лет назад от инсульта.

Стали известны новые подробности о 9-летней Виктории Ивашко, погибшей со своей мамой в результате российского ракетного удара по столице в ночь на 1 июня.

Как рассказала в комментарии ТСН.ua тренер этой девочки, Диана Халматова, Вику она знала в течение последних трех лет.

"На дзюдо Вика пришла по собственному желанию, занималась у нас около трех лет, — рассказывает Диана. — В группе новичков она занималась около года, было заметно, что ее очень заинтересовал этот вид спорта. Вика очень хотела добиться больших результатов, потом, благодаря своей целенаправленности, перешла к более подготовленной группе. Ей было тяжело, но она достигла перевода в эту группу, хотя это было не для новичков".

По словам тренера, это был очень спокойный и очень ласковый ребенок. "Запомнилось то, что, бывает, Вика придет и обнимает меня. Наверное, очень любила меня. Знаю, что жила девочка с мамой. На минувших выходных девочка принимала участие в городских районных соревнованиях, добыла в борьбе первое место", — рассказала нам Диана Холматова.

Погибла во время обстрела Киева 9-летняя дзюдоистка Вика Ивашко завоевала свои первые спортивные награды / Фото: ТСН.ua

Как выяснилось, в классе, где училась Вика, рассказывают, что он был целеустремленным ребенком не только в спорте.

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"От учительницы слышала, что такого ребенка, как Вика, у них в классе не было. Речь идет о том, что в то время как другие на перерывах бегают, играют, Вика брала книгу и читала. Могу добавить, насколько известно, Вика жила с мамой. Папа девочки умер около полутора лет назад от инсульта", — рассказала нам киевлянка Мария, дочь которой дружила с Викторией.

"Мы с Викой вместе учились с первого класса, вместе ходили на дзюдо. Она очень любила читать о Гарри Поттере, на перерывах любила рисовать аниме", - рассказывает в присутствии своей мамы одноклассница Виктории Дарья.

После вчерашнего зверского обстрела россиянами Киева появилось фото, которое, по словам пользователей соцсетей, разрывает сердце. На фото было изображено, как дедушка склонившись сидит возле накрытого фольгой тела этого ребенка.

Фото: Associated Press

Напомним, девятилетняя девочка, погибшая вместе с мамой во время российского ракетного удара по Киеву в ночь на 1 июня, была дзюдоисткой и только начала одерживать свои первые спортивные победы.

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