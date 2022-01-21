"Прибило бы мгновенно": в Киеве посреди дороги выпал огромный бульдозер (фото)

Вероятно, техника не была закреплена.

В Киеве посреди дороги на улице Семена Скляренко из грузовика выпал огромный бульдозер. В инциденте чудом никто не пострадал.

Об этом 21 января сообщил "Киев Оперативный".

"Так еще очень повезло, что он не на какой-нибудь автомобиль упал — прибило бы мгновенно. Безопасность перевозок, как пассажирских, так и грузовых у нас прям имеет огромные проблемы", — говорится под фото.

На опубликованных снимках видно, что бульдозер выпал, когда его перевозил грузовик. Вероятно, техника была не закреплена, поэтому выпала прямо во время движения на проезжую часть. Из-за ДТП возникла небольшая пробка.

Напомним, что в Харьковской области пьяный водитель въехал в магазин, пробив стену. Это его не остановило — он пробил еще одну стену и помчался дальше, пока не врезался в дерево.

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

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