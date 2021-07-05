При себе имел еще и меч: в Киевской области мужчина устроил стрельбу возле городского совета (фото)

За стрельбу мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
В г. Вышгород Киевской области в понедельник, 5 июля, мужчина возле здания городского совета устроил стрельбу.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
По данным полиции, мужчина выстрелил возле административного здания. Его сразу задержали правоохранители.
У мужчины изъяли пистолет и меч. Личность подозреваемого и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.
Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в ресторане Запорожье во время стрельбы погиб 30-летний мужчина.