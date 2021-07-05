При себе имел еще и меч: в Киевской области мужчина устроил стрельбу возле городского совета (фото)

При себе имел еще и меч: в Киевской области мужчина устроил стрельбу возле городского совета (фото)

За стрельбу мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В г. Вышгород Киевской области в понедельник, 5 июля, мужчина возле здания городского совета устроил стрельбу.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

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По данным полиции, мужчина выстрелил возле административного здания. Его сразу задержали правоохранители.

У мужчины изъяли пистолет и меч. Личность подозреваемого и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Головне управління національної поліції Київської області

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в ресторане Запорожье во время стрельбы погиб 30-летний мужчина.

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