При обстреле накрыл собой сына: в Киеве попрощались с защитниками Бахмута – Олегом и Никитой Хомюками

Отец и сын пошли бок о бок защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

Полномасштабная война в Украине продолжает уносить жизни наших защитников и мирных граждан. Во время защиты Родины гибнут целые семьи. В столице Украины состоялось прощание с бойцами ВСУ — отцом и сыном, которые бок о бок боролись против россиян.

Об этом сообщает "Укринформ".

Боевой путь семьи Хомюков начался еще в первые дни полномасштабного вторжения. Олег с позывным Хома и его сын Никита с позывным Турист воевали в составе 206-го отдельного батальона Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Они освобождали Киевскую и Херсонскую области, затем обороняли Бахмут. Именно в этом городе погибли Герои.

Во время очередных обстрелов отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Мужчины погибли вместе.

10 марта состоялась на площади Независимости гражданская панихида.

Фото: bigkyiv.com.ua

Похоронят отца и сына Хомюков на Лесном кладбище в Киеве.

Фото: Укринформ

Напомним, сегодня в Киеве проходит прощание с легендарным воином Да Винчи.

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