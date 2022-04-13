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Президенты Польши и стран Балтии прибыли в Киев: появились фото с вокзала

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Президенты Польши и стран Балтии прибыли в Киев: появились фото с вокзала

Лидеров государств встречал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля прибыли в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба польского лидера.

"Президент Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседой прибыли в Киев", — говорится в сообщении в Twitter.

Фото: Kancelaria Prezydenta / ©
Фото: Kancelaria Prezydenta

На фото видно, как лидеры государств выходят из вагона "Укрзализныци". Их на вокзале встречал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Напомним, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев. В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.

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