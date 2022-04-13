Президенты Польши и стран Балтии прибыли в Киев: появились фото с вокзала

Лидеров государств встречал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля прибыли в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба польского лидера.
"Президент Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседой прибыли в Киев", — говорится в сообщении в Twitter.
На фото видно, как лидеры государств выходят из вагона "Укрзализныци". Их на вокзале встречал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Напомним, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев. В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.
Читайте также:
- Подстроились под обстоятельства и "разминируют" территории: на Киевщине мошенники придумали новый способ обмана
- Турция подготовила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
- Игорь Кондратюк показал, чем оккупанты разрушили его дом под Киевом: "Най сгорят в аду"