Президент Словакии побывала в Ирпене и Бородянке: "Своими глазами увидела последствия разрушений, которые совершили солдаты РФ" (фото)

Президент Словакии в рамках визита в Украину побывала в Ирпене и Бородянке.

Президент Словакии Зузана Чапутова посетила Ирпень и Бородянку в Киевской области.

Об этом она сообщила в Facebook.

"В Бородянке и Ирпене я собственными глазами увидела последствия разрушений, которые совершили в Украине российские солдаты. За сотни километров к востоку и югу тысячи других мирных жителей Украины – женщин, мужчин, детей – сегодня сталкиваются с такими же разрушениями. Я верю, что когда этот кошмар закончится, Украина снова расцветет. Как расцвели сегодня цветы между разрушенными домами в Бородянке и Ирпене", — написала она.

Напомним, Россия использовала в Киевской области запрещенное оружие.

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