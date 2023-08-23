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Президент Литвы Науседа прибыл в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
275
Время на прочтение
1 мин
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Президент Литвы Науседа прибыл в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа. ФОТО: GitanasNauseda/Twitter

Литовский президент прибыл в Киев по железной дороге.

В среду, 23 августа, когда Украина отмечает День Государственного флага, в Киев прибыл с необъявленным визитом президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он написал на странице Twitter и опубликовал фото в столице.

Как свидетельствует фотография, литовский президент прибыл в Киев по железной дороге.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно!", — написал он.

Повестка дня президента Литвы — неизвестна.

Как ранее сообщили, Эстония и Литва присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
275
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