Президент Литвы Науседа прибыл в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины

Литовский президент прибыл в Киев по железной дороге.

В среду, 23 августа, когда Украина отмечает День Государственного флага, в Киев прибыл с необъявленным визитом президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он написал на странице Twitter и опубликовал фото в столице.

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Как свидетельствует фотография, литовский президент прибыл в Киев по железной дороге.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно!", — написал он.

Повестка дня президента Литвы — неизвестна.

Как ранее сообщили, Эстония и Литва присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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