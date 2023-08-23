Президент Литвы Науседа прибыл в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины

Литовский президент прибыл в Киев по железной дороге.
В среду, 23 августа, когда Украина отмечает День Государственного флага, в Киев прибыл с необъявленным визитом президент Литвы Гитанас Науседа.
Об этом он написал на странице Twitter и опубликовал фото в столице.
Как свидетельствует фотография, литовский президент прибыл в Киев по железной дороге.
"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно!", — написал он.
Повестка дня президента Литвы — неизвестна.
Как ранее сообщили, Эстония и Литва присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.
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