Преступления против Майдана: сообщено о новых подозрениях и изменении подозрений 9 сообщникам Януковича

Преступления против Майдана: сообщено о новых подозрениях и изменении подозрений 9 сообщникам Януковича

О новом подозрении также сообщено самому беглому экспрезиденту Виктору Януковичу.

Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи ДБР сообщили об изменении подозрений и новых подозрениях 9 членам организованной преступной группы бывшего президента, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой. В прошлую пятницу о новом подозрении также сообщено самому экс-президенту.

Расследована причастность этих лиц уже к 1019 эпизодам в самые трагические дни Майдана.

Также читайте Начало самого трагического этапа Революции Достоинства: семь лет назад погибли первые Герои Небесной Сотни

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Среди подозреваемых: бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут", командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны, председатель Службы безопасности Украины и его заместитель.

"Раньше их уже привлекали к ответственности по 468 эпизодами событий на Майдане. Результат системной кропотливой работы — расследована причастность этих лиц уже к 1019 эпизодам. Речь о самых кровавых днях Революции Достоинства с 18 по 20 февраля 2014 года", — отметила генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что члены организованной преступной группы на выполнение незаконного указания ее руководителя – в то время президента Украины, привлекая подчиненных работников МВД, СБУ, военнослужащих ВСУ, совершили и организовали ряд преступлений: превышение правоохранителями власти и служебных полномочий, умышленных убийств и окончания убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

Их целью было незаконное препятствование акциям протеста в центре Киева, а результатом – массовые жертвы среди митингующих, в том числе противоправное причинение смерти 67 лицам. Всего от таких действий подозреваемых пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов.

"События, к организации которых, по данным следствия, причастные подозреваемые, уверена, врезались в память многим украинцам своей циничной жестокостью:

первая половина дня 18 февраля 2014 года – шествие в Верховную Раду в поддержку изменений в Конституцию, ограничивших полномочия Президента. По данным следствия, действующий в то время Президент совместно с членами организованной группы организовали совершение теракта в отношении майдановцев. Их подчиненные пытались не пустить митингующих в правительственный квартал, применяя к ним физическую силу, резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также без официального приказа – огнестрельное оружие;

вторая половина дня 18 февраля до утра 19 февраля 2014 — попытка силового разгона Майдана сотрудниками органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, с привлечением сил и средств Вооруженных Сил Украины, под видом проведения антитеррористической операции и пожар в здании Федерации профсоюзов Украины, в результате проведения АТО;

расстрелы митингующих "черной ротой" киевского "Беркута" 20 февраля 2014 года на улице Институтской — совершены умышленные убийства 48 безоружных майдановцев и покушения на умышленное убийство 85 человек", — отметила она.

По словам генпрокурора, эти преступления исследуются по так называемому "материнскому" делу Майдана, финиш расследования которого – ключевая цель Офиса генпрокурора на этот год.

"И прокуроры и следователи активно двигаются к этой долгожданной и большой цели – установление всех причастных к самым трагическим событиям Революции Достоинства", — подытожила Венедиктова.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку