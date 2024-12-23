Преследовал до самого общежития: в Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки (фото)

В Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Иностранный студент преследовал малолетнюю пострадавшую до общежития, где она проживала, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее", — рассказали в полиции.

В столичную полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный мужчина, находясь в помещении общежития, совершил сексуальное насилие в отношении ее 12-летней дочери.

"Во время общения с правоохранителями малолетняя потерпевшая сообщила, что во время прогулки в Голосеевском районе к ней подошел незнакомец, который начал ее обнимать и всячески приставать. Вырвавшись от мужчины, девочка побежала к своему общежитию, однако злоумышленник догнал ее и продолжил совершать насильственные действия сексуального характера уже на кухне общего пользования в общежитии. Потерпевшей удалось убежать от обидчика в свою комнату, где она сразу рассказала о произошедшем взрослым", – говорится в сообщении полиции.

20-летний иностранец получил шесть лет заключения / Фото: Полиция Киева / Facebook

Тогда, во время первоочередных следственных действий полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний иностранец, временно находившийся в столице. Следователи задержали обидчика и при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Собрав необходимую доказательную базу, правоохранители направили обвинительный акт в суд, а в декабре текущего года суд завершил рассмотрение уголовного производства. Теперь иностранец проведет шесть лет за решеткой.

Напомним, в Киеве мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь соседки.

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