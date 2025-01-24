Преподавателя университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах: что известно

Преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного директора "Молодого театра" Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Все началось с анонимного видео на Youtube-канале под названием “Ґвалтівник Білоуса”. Но журналистке "1+1" Людмиле Руденко анонимы открыли свое лицо. Все подробности – в сюжете.

В то же время в вузе заявили, что не получали жалоб от студентов.

Что рассказали выпускники вуза

Бывшая студентка университета, 23-летняя киевлянка София Сапожник решилась рассказать о своем опыте. Девушка уже закончила учебу и сейчас живет в Лос-Анджелесе, потому не боится говорить.

По словам пострадавшей, преподаватель первым ей написал. Сначала их общение было формальным, а позже он начал посылать "более личные и неуместные вопросы и сообщения".

Софья рассказывает, что Белоус спрашивал, нравятся ли ей парни или девушки, присылал фотографии интимных мест других студенток, а также просил прислать подобные фото.

"Были моменты, когда он посылал фото других студенток и спрашивал, хочу ли я с ними заняться сексом. Впоследствии он начал активно просить такие вещи, как поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото. Также присылал мне свои, когда никто его не просил. А еще он настойчиво просил зайти к нему на чай поговорить", — рассказала она.

Информацию о сексуальных домогательствах распространили также актер и выпускник университета Валерий Филиппенко и балетмейстер "Молодого театра" Лидия Соклакова. Они призывают пострадавших делиться своими историями.

"Раньше была попытка сделать это публичным от людей, которых я лично знаю и у которых точно нет причин врать и клеветать, но тогда девушки и женщины отказывались давать показания из-за страха. Однако сейчас есть люди, которые готовы давать показания", — отметил Филиппенко. Он добавил, что о поведении Андрея Белоуса давно известно в "театральном пузыре".

Чтобы узнать, происходили ли такие вещи на самом деле, "Сніданок 1+1" и писал, и звонил Андрею Белоусу, но перед выходом материала в эфир ответ наши журналисты так и не получили.

Против преподавателя Белоуса собирают показания

Сейчас в Сети собирают анонимные показания против Андрея Белоуса. Инициаторы планируют обращаться в правоохранительные органы.

Об этом сообщил один из инициаторов, выпускник КНУТКиТ имени Карпенко-Карого и актер Валерий Филиппенко на своей странице в Facebbok.

По словам Филиппенко, он работает с юристами, чтобы собрать показания пострадавших, оформить их должным образом и подать заявление в Национальную полицию.

"К сожалению, законодательство по поводу харрасмента в Украине пока очень несовершенно, однако с нами работают прекрасные юристы, которые хотят максимально качественно собрать и оформить материалы. От этого очень зависит дальнейший успех дела", — отмечает он.

Валерий Филиппенко создал анонимную форму, где пострадавшие и свидетели могут поделиться своим опытом. Актер призывает не умалчивать ситуацию.

"Уже поступают первые анонимные свидетельства и я, если честно, в шоке от этих историй, и не только о Белоусе. О некоторых "героях" я бы никогда не подумал, наоборот, еще до сегодняшнего дня открыто восхищался их деятельностью", — добавил он.

Что говорят в университете?

В КНУТКиТ в ответ на обвинения сообщили, что не получали от студентов обращений о неэтичном или противоправном поведении Андрея Белоуса.

"В последнее время в Интернете неизвестные лица распространяют информацию о якобы неэтичном и противоправном поведении одного из преподавателей нашего университета. Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого всегда стоит на позициях законности и уважения, доверяя только официальным источникам информации и доказанным фактам По состоянию на сегодняшний день никаких официальных заявлений в адрес администрации университета не поступало", – заявили в учебном заведении.

В то же время на сайте университета сообщили о том, что 21 января 2025 года Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обратился с заявлением в Национальную полицию Украины с целью проверки распространенной информации и предоставления ей соответствующей правовой оценки.



Ранее юридической службой университета была начата немедленная служебная проверка.

Преподаватель университета и директор театра домогался к студенткам? Подробности ужасного скандала

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