Премьер Британии посетил в Киеве многоэтажку, куда попала российская ракета (фото)

В многоэтажке проживало более 700 человек.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время рабочей поездки в Киев посетил разбитую оккупантами многоэтажку.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, Риши Сунак посетил место, куда попала российская ракета. В многоэтажке проживало более 700 человек. В результате удара погибли четыре человека, еще 50 получили ранения разной ступни тяжести.

“Вместе с Риши Сунаком и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой поблагодарили спасателей ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия и доставали пострадавших из-под завалов. Также пообщались с жителями, которые потеряли жилье и транспорт, но не теряют уверенности в победе Украины. Великобритания является нашим надежным и мощным партнером, другом. Подписанный сегодня двусторонний договор безопасности — результат масштабных усилий Президента Украины и Офиса Главы государства. Это исторический шаг на пути получения гарантий безопасности для Украины”, — подчеркнул Клименко.

Напомним, что новый документ между Лондоном и Киевом охватывает сферы от информационной и кибербезопасности до милитарного сотрудничества.

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