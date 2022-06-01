Премьер Польши принял участие в открытии первого модульного городка в Бородянке (фото)

В Бородянке открыли первый в Киевской области модульный городок для внутренне перемещенных лиц.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с Министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым 1 июня открыли в Бородянке первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Модульный городок позволит временно расселить 352 человек, среди которых женщины, дети и пожилые люди, которые после оккупации остались без крова.
"Именно сейчас такие модули нужны громадам для тех, у кого враг уничтожил жилье. Конечно, такой вариант проживания временный. Минрегион сейчас активно нарабатывает среднесрочные и долгосрочные варианты решения жилищных нужд и восстановления поврежденного жилищного фонда на деоккупированных территориях", — сказал Чернышев.
Министр отметил, что Бородянка понесла катастрофические потери – в населенном пункте частично или полностью разрушены 552 частных дома и 24 многоквартирных дома, 2 школы и все административные здания.
Следующие городки планируется установить в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле Киевской области, а также в пригороде Чернигова.
Модульный городок состоит из 4 моноблоков по 40 модулей каждый. Он включает в себя жилые и санитарные модули (туалет/душ), стиральные, столовые, игровые и административные модули. Городок имеет освещение и отопление и полностью меблирован. Этот городок, как и предыдущие, которые установлены во Львове, переданы правительством Польши бесплатно, включая доставку, сборку и мебель.
Напомним, президент Словакии показала своим подписчикам фото из Ирпеня и Бородянки.
Читайте также:
- "Мы хотим, чтобы режим Путина упал": премьер Польши прогнозирует угрозы и шантаж со стороны президента РФ в случае проигрыша Украины
- "Вы – наши гости, а не беженцы": Дуда пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС
- В Харькове переселенцам из Донбасса вместо модульного городка построят три общежития – Терехов