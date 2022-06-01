Премьер Польши принял участие в открытии первого модульного городка в Бородянке (фото)

В Бородянке открыли первый в Киевской области модульный городок для внутренне перемещенных лиц.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с Министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым 1 июня открыли в Бородянке первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Модульный городок позволит временно расселить 352 человек, среди которых женщины, дети и пожилые люди, которые после оккупации остались без крова.

"Именно сейчас такие модули нужны громадам для тех, у кого враг уничтожил жилье. Конечно, такой вариант проживания временный. Минрегион сейчас активно нарабатывает среднесрочные и долгосрочные варианты решения жилищных нужд и восстановления поврежденного жилищного фонда на деоккупированных территориях", — сказал Чернышев.

Министр отметил, что Бородянка понесла катастрофические потери – в населенном пункте частично или полностью разрушены 552 частных дома и 24 многоквартирных дома, 2 школы и все административные здания.

Следующие городки планируется установить в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле Киевской области, а также в пригороде Чернигова.

Модульный городок состоит из 4 моноблоков по 40 модулей каждый. Он включает в себя жилые и санитарные модули (туалет/душ), стиральные, столовые, игровые и административные модули. Городок имеет освещение и отопление и полностью меблирован. Этот городок, как и предыдущие, которые установлены во Львове, переданы правительством Польши бесплатно, включая доставку, сборку и мебель.

Напомним, президент Словакии показала своим подписчикам фото из Ирпеня и Бородянки.

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