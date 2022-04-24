Премьер-министр Болгарии на следующей неделе приедет в Киев

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 27 апреля приедет в Украину, в частности, посетит Киев с правительственной делегацией.
Об этом сообщает btvnovinite.bg.
"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездки туда немного особенные, потому что это война. Мы полетим в Польшу, и я не могу назвать точный маршрут оттуда, но есть особенная подготовка к поездке ночью и попадания в украинскую столицу", — отметил Петков.
По словам премьера, болгарская сторона передаст Украине каски и бронежилеты. Что касается вооружения, то необходима консолидированная позиция болгарской коалиции.
"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но у премьер-министра главная задача – заставить эту коалицию выработать общую позицию", – добавил он.
Напомним, Болгария сменит правила пребывания украинских беженцев.
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