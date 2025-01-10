Предстоящая встреча Трампа и Путина и попадание обломков дрона в дом в Киеве: главные новости ночи 10 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киеве беспилотник влетел в многоэтажку — соцсети Читать далее –>
- В Соломенском районе столицы зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку — власть Читать далее –>
- Попадание обломков вражеского дрона в жилой дом в Киеве: что рассказали очевидцы Читать далее –>
- Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться — Reuters Читать далее –>
- Ночью в Украине раздавались взрывы: где было громко Читать далее –>
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