Представители Московского патриархата приехали в ОП: что требуют от Зеленского

Представители Московского патриархата пришли в Офис президента. Их цель – "донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

Об этом идет речь на сайте Украинской православной церкви.

Как отмечается, в офис президента прибыли члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Их цель – "донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

“Члены Священного Синода написали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить ситуацию, которая она есть. Мы пришли, чтобы донести до Президента позицию не только членов Священного Синода, но и миллионов верующих УПЦ. Мы считаем, что Президенту не доносят правдивую информацию об УПЦ. Судя по заявлениям, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились к тому, чтобы развивались отношения между Государством и УПЦ. Такой диалог — это важный аспект, связанный с развитием гражданского общества», — говорится на сайте УПЦ.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру передадут в аренду другой церкви, не имеющей отношения к пророссийскому Московскому патриархату.

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