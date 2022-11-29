Представители МАГАТЭ стали свидетелями обесточивания промышленной площадки ЧАЭС во время выполнения миссии

МАГАТЭ проводило инспекцию на ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

В течение 22-24 ноября миссия МАГАТЭ посетила ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами". Они стали свидетелями атак России по объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины.

"Отметим, что представители МАГАТЭ выполняли миссию в Чернобыльской зоне отчуждения в то время, когда российские войска совершили очередную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины — 23 ноября 2022 года. Следовательно, инспекторы МАГАТЭ стали непосредственными свидетелями обесточивания промышленной площадки ГСП и перевод объектов на аварийную систему электропитания от дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители МАГАТЭ имели возможность напрямую пообщаться с персоналом государственных специализированных предприятий, ознакомиться с имеющимся оборудованием и условиями работы.

Представители миссии также изучили состояние объектов предприятий с целью оказания необходимой помощи, а именно обновление технического оборудования ГСП "ЧАЭС" и ГСП "ЦППРВ".

Массированная ракетная атака по Украине 23 ноября

В среду, 23 ноября, Россия снова атаковала ракетами города Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил о новых ракетных ударах России на этой неделе.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что энергетики знают о целях россиян и какие объекты они собираются атаковать.

В целом, за последние два месяца энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.

По состоянию на утро, 29 ноября, в Киеве снова действуют экстренные отключения света. В то же время в "Укрэнерго" отметили, что по состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

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