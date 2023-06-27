Предприятиями владели россияне: прокуратура Киева передала 400 млн грн арестованных средств в пользу ГУР

Следствие установило, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты РФ.
Прокуратура Киева передала 400 млн грн арестованных средств в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины в рамках расследования уголовного производства.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты РФ.
"В ходе следствия исследуется деятельность компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов для осуществления противоправной деятельности, направленной на присвоение средств, а также финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине", — говорится в сообщении.
В ходе следствия по ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы, а средства, размещенные на них в размере 400 млн грн, переданы в пользу ГУР МО Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения Подольская окружная прокуратура Киева передала в пользу Минобороны около 1 млрд грн для обеспечения обороноспособности Украины.
Напомним, бывший глава ГУР Валерий Кондратюк раскрыл детали диверсионного рейда Кирилла Буданова в Крым.
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