Предприятиями владели россияне: прокуратура Киева передала 400 млн грн арестованных средств в пользу ГУР

Следствие установило, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты РФ.

Прокуратура Киева передала 400 млн грн арестованных средств в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины в рамках расследования уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты РФ.

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"В ходе следствия исследуется деятельность компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов для осуществления противоправной деятельности, направленной на присвоение средств, а также финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине", — говорится в сообщении.

В ходе следствия по ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы, а средства, размещенные на них в размере 400 млн грн, переданы в пользу ГУР МО Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения Подольская окружная прокуратура Киева передала в пользу Минобороны около 1 млрд грн для обеспечения обороноспособности Украины.

Напомним, бывший глава ГУР Валерий Кондратюк раскрыл детали диверсионного рейда Кирилла Буданова в Крым.

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