Предприятие на Киевщине во время войны поставляло в РФ средства тактической медицины: фото

Для маскировки преступной деятельности владелец компании занимался раскруткой своего имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам.

Служба безопасности Украины разоблачила одно из предприятий Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения", — говорится в сообщении.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС. На самом же деле, после получения продукции, иностранная структура отправляла изделия в Россию.

На территории страны-агрессора тактические медсредства попадали в подсанкционные компании РФ, специализирующиеся на поставках амуниции для российских войск.

Затем продукция поступала в индивидуальные аптечки российских захватчиков, воюющих против Сил обороны Украины.

Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах нашего государства.

Как установило расследование, для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался "раскруткой" собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили экс-чиновника, который с 2014 года работал на ФСБ.

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