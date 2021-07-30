Предприниматели попросили коллег убрать "раздражающую" рекламу с Крещатика. "Азартного короля" демонтируют

"Информационная коллаборация азартного рынка" (ИКАР) в публичном обращении жестко раскритиковала одного из операторов детинизованной в Украине игорной индустрии. "Рулетка на главной улице страны — это слишком", — так начинается просьба о демонтаже красного бренд-маура по адресу Крещатик, 5, от легальных гемблинг-операторов к заказчику рекламы.

"Горожане жалуются на дерзкую рекламу азартных игр, — комментирует руководитель ИКАР, член КЭС КРАИЛ Юлия Чорноусько, — К сожалению, находя "дыры" в законе, некоторые юридически подкованные операторы онлайн-казино не считают нужным услышать пожелания своих же коллег и общественности по умеренности в маркетинговых инструментах.

Новообразованным Советом (UGC) составлена четкая дорожнуая карта относительно безопасных возможностей легальной индустрии. Над ней работали эксперты от тех же онлайн-платформ в частности. Было использовано международный опыт. Удивительно, но цивилизованная аргументация и риск провалить всю реформу некоторых не останавливает".

"[...] объектом рекламы является не азартные игры, как Вы считаете, а реклама радиопередачи "Ты король, как ни крути", которая предназначена для лиц, достигших 21 года", — ответил общественной организации директор ООО, которая является оператором этой наружной рекламы.

Впрочем, дальше в письме есть информация, что "данный рекламный баннер уже находится в графике демонтажа на основании остановки заказчиком рекламной кампании", — комментирует ИКАР.

"Давайте посмотрим на то, как меняются акценты в маркетинге. Favbet поддерживает украинский спорт, Joker вкладывает в поддержку украинской культуры. А кто-то спонсирует контент, который неконтролируемо раздается по радио, ставя под удар совместные достижения цивилизованного рынка", — комментирует директор ИКАР Юлия Чорноусько.

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