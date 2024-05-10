Предлагали полковнику Службы безопасности огромную взятку в 1 миллион долларов: какую схему придумали рейдеры (фото)

Все четыре рейдера были задержаны с поличным при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ задержали в Киеве дельцов, предлагавших 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
За эту сумму фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, владеющей одним из крупнейших карьеров в Винницкой области. Для этого сотрудник СБУ должен безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.
После открытия "дела" рейдеры планировали под видом понятых поучаствовать в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.
Затем дельцы рассчитывали завладеть имуществом предприятия. И для этого просили дополнительное содействие чиновника СБУ.
Впрочем, о полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству.
Благодаря этому все четыре рейдера были задержаны с поличным при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.
Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки.
На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепре адвокаты вместе с криминальным авторитетом захватывали промышленные предприятия.
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