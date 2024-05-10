Предлагали полковнику Службы безопасности огромную взятку в 1 миллион долларов: какую схему придумали рейдеры (фото)

Все четыре рейдера были задержаны с поличным при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ задержали в Киеве дельцов, предлагавших 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За эту сумму фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, владеющей одним из крупнейших карьеров в Винницкой области. Для этого сотрудник СБУ должен безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

После открытия "дела" рейдеры планировали под видом понятых поучаствовать в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

Затем дельцы рассчитывали завладеть имуществом предприятия. И для этого просили дополнительное содействие чиновника СБУ.

Впрочем, о полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству.

Благодаря этому все четыре рейдера были задержаны с поличным при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Все четыре рейдера были задержаны с поличным/Фото: СБУ

Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки.

Первую часть взятки дельцы хотели передать в одном из ресторанов Киева/Фото: СБУ

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре адвокаты вместе с криминальным авторитетом захватывали промышленные предприятия.

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