Предлагали "благодарность" в 10% от суммы тендера на закупку медпрепаратов для Института НАМН: сообщили о подозрении двум участникам схемы

Во время передачи фигурантами должностному лицу Института части средств "вознаграждения" за победу в тендере – 60 тысяч гривен, их задержали.

В Киеве сообщено о подозрении двум участникам схемы, которые предлагали благодарность в 10% от суммы тендера на закупку медпрепаратов для Института Национальной академии медицинских наук Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что работник одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины и представитель фармацевтической компании обратились к лицу, уполномоченному на проведение публичных закупок одного из институтов НАМНУ, с предложением обеспечить победу в торгах на закупку лекарственных средств на 3 млн грн для конкретной компании.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении / Фото: Прокуратура Киева

Отметим, что этот поставщик предлагал самые высокие цены. После победы в тендере компания обещала участникам преступной схемы "благодарности" в размере 10% суммы сделки. В конце концов, именно она и стала победителем.

При передаче фигурантами должностному лицу Института части средств "вознаграждения" за победу в тендере – 60 тысяч гривен, их задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Злоумышленникам доложено о подозрении / Фото: Прокуратура Киева

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры представителю частной медицинской компании и фармацевту одного из Институтов Национальной академии медицинских наук Украины уведомлено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение победы в тендерах по поставке медицинских препаратов (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Злоумышленникам доложено о подозрении / Фото: Прокуратура Киева

Напомним, бывшего работника Львовского национального университета природопользования подозревают в незаконной продаже 38 "университетских" коров на общую сумму более полумиллиона гривен.

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