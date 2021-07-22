Предлагали $1,2 тысячи в неделю: воры хотели подкупить начальника отдела полиции на вокзале в Киеве

Предлагали $1,2 тысячи в неделю: воры хотели подкупить начальника отдела полиции на вокзале в Киеве

Шестеро членов организованной группы пытались подкупить силовика, чтобы беспрепятственно совершать кражи.

В Киеве будут судить группу карманников, которые пытались подкупить начальника отдела полиции на Центральном железнодорожном вокзале.

Шестеро членов организованной группы пытались подкупить силовика, чтобы беспрепятственно совершать кражи. Обвинительный акт в отношении воров направлен в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2020 года группа карманников, промышляя на территории железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский", пыталась подкупить руководителя территориального отдела полиции. В частности, организатор преступной группировки предлагал полицейскому еженедельный "откат" в размере 1200 долларов США", — говорится в сообщении прокуратуры.

За эти деньги полицейский должен был обеспечить карманникам непривлечение их к предусмотренной законом ответственности. Однако силовик не принял предложение злоумышленников и сообщил об этом своему руководству.

Организатора и пятерых участников преступной группировки задержали непосредственно во время передачи руководителю правоохранительного органа "отката" в сумме 1 200 долларов США.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве неизвестные молодые начали совершать самосуд над карманными ворами.

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