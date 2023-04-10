Предлагал студентам за $1500 "решить вопрос" с экзаменами: в Киеве разоблачен ассистент кафедры медуниверситета

В то же время мужчина объективно не мог и не собирался выполнять эти обещания.

В Киеве сообщено о подозрении ассистенту кафедры медуниверситета, предлагавшему студентам за 1500 долларов США "решить вопрос" с экзаменами.

Подозрение выдвинуто по фактам покушения на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенное повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 1, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, ассистент кафедры медицинского университета, представляясь лицом, имеющим отношение к Центру тестирования Единого государственного квалификационного экзамена и в частности тестового компонента КРОК, через мессенджер Telegram отправлял смс-сообщения студентам, не сдавшим экзамен. Он предлагал им решить указанный вопрос за денежное вознаграждение.

Стоимость "услуги" составляла 1500 долларов США с человека.

В то же время мужчина объективно не мог и не собирался выполнять эти обещания.

Во время проведения комплекса следственных и розыскных действий правоохранители установили подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В ходе досудебного расследования принимаются меры по установлению других эпизодов незаконной деятельности фигуранта и возможных его подельников.

Напомним, в Киеве задержан председатель военно-врачебной комиссии. За деньги мужчина безосновательно оформлял уклонистам документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

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