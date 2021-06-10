Праздновали сдачу ВНО: в Буче 15-летняя школьница застрелила 16-летнего юношу

Подростки решили сделать фото для соцсетей с пневматическим ружьем. Однако в какой-то момент девушка нажала на курок.

В Буче под Киевом 15-летняя школьница застрелила из пневматического ружья 16-летнего парня.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

После прохождения ВНО 4 школьников пошли в дом одного из друзей. Они взяли пневматическое ружье и решили сделать с ним фото для соцсетей.

В какой-то момент школьница нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь юноше. Подросток погиб на месте.

По словам правоохранителей, отец убитого парня хотел подарить ему это ружье.

Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство по неосторожности". Уголовного кодекса. Девушке грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Уважаемые родители, оружие — это не игрушки! Незнание и несоблюдение правил безопасности влечет за собой тяжелые последствия! Берегите себя и своих близких", — призвали правоохранители.

Напомним, что под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме.

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