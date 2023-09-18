Праздновали день рождения: гостя убила ножом именинника в Киеве на Оболони (видео)

От полученной травмы потерпевший скончался на месте, а злоумышленницу начали искать кинологи.

В Киеве на Оболони полиция задержала подозреваемую в убийстве знакомого. Во время празднования дня рождения между именинником и гостьей возник спор, в результате которого женщина схватила нож, ударила мужчину в шею и сбежала. От полученной травмы потерпевший умер на месте.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что на Оболонской площади во время реанимационных мероприятий скончался гражданин с ножевым ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, работники криминальной полиции и кинологи.

"Прибыв, сотрудники полиции опросили свидетелей и выяснили, что мужчина празднуя свой день рождения вблизи дома, начал конфликтовать с приглашенной гостей. Во время выяснения отношений женщина достала нож и ударила пострадавшего в шею, после чего сбежала. По техническим возможностям аналитиков сектору уголовного анализа, мы установили лицо, причастное к тяжкому преступлению. Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ею оказалась ранее не судимая 56-летняя местная жительница", — сообщил начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

Осмотр места преступления сотрудниками полиции

Следственным отделом Оболонского управления полиции при процессуальном согласовании Оболонской окружной прокуратуры задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Женщина убила ножом именинника на Оболонской площади

Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей.

На столичной Оболони правоохранители задержали подозреваемую в убийстве знакомого Опубликовано Полиция Киева Понедельник, 18 сентября 2023 г.

Напомним, в Киевской области 29-летний мужчина угрожал боевой гранатой 17-летней дочери любимой женщины.

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