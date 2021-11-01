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Праздник близится: в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку (фото)

Праздник близится: в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку (фото)

www.youtube.com/Телеканал Київ

Новогоднюю елку монтируют на улице Демеевской.

В Голосеевском районе Киева за два месяца до Нового года начали устанавливать праздничную елку.

Об этом сообщает в Telegram телеканал "Киев".

Новогоднюю елку монтируют на улице Демеевской возле станции метро "Демеевская". Судя по дате на фото, елку начали монтировать в понедельник, 1 ноября.

"Кому локдаун, а на Демеевской уже монтируют новогоднюю елку", — говорится в сообщении.

Напомним, главная елка страны в этом году будет искусственной. Ее высота составит 31 метр. Игрушки для елки в Киеве производят на предприятии во Львовской области.

Также в Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.

Елка из-за границы, а игрушки из конопли - как украинцы готовятся к новогодним праздникам

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