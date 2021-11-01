Праздник близится: в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку (фото)

Новогоднюю елку монтируют на улице Демеевской.
В Голосеевском районе Киева за два месяца до Нового года начали устанавливать праздничную елку.
Об этом сообщает в Telegram телеканал "Киев".
Новогоднюю елку монтируют на улице Демеевской возле станции метро "Демеевская". Судя по дате на фото, елку начали монтировать в понедельник, 1 ноября.
"Кому локдаун, а на Демеевской уже монтируют новогоднюю елку", — говорится в сообщении.
Напомним, главная елка страны в этом году будет искусственной. Ее высота составит 31 метр. Игрушки для елки в Киеве производят на предприятии во Львовской области.
Также в Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.