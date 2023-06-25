Правительство выделило более 200 млн: в Бородянке восстановят центр социально-психологической реабилитации

Правительство выделило более 200,6 млн гривен на реконструкцию Бородянского центра социально-психологической реабилитации населения в Киевской области.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что средства были выделены Министерству по делам ветеранов из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе на бюджетную программу.

Центр расположен в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области. Он был полностью разрушен в результате прямого попадания снаряда российского танка. За период оккупации погибли два сотрудника центра.

До большой войны в центре социально-психологической реабилитации населения работали 30 человек. Как сообщали в Киевской областной военной администрации, с начала войны в Украине с 2014 года здесь оказывали психологическую и физическую помощь ветеранам АТО/ООС, членам их семей, семьям павших воинов, а также всем жителям громады.

После деоккупации Киевщины центр переехал в Бородянский академический лицей, где работает Центр гуманитарной помощи. Психологи в маленькой комнате оказывают помощь пострадавшим от российской агрессии.

Напомним, во Львовской области мама погибшего военного профинансировала реконструкцию дороги к кладбищу, где похоронен ее сын. За пожертвование удалось обустроить брусчаткой более 300 метров дороги, а также сделать благоустройство у фигуры Божией Матери и дорожку на самом кладбище.

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