Правительство согласовало назначение нового председателя Киевской ОГА

В настоящее время область возглавляет Василий Володин.
Правительство 2 февраля согласовало назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации.
Решение было принято во время заседания Кабмина.
Чиновники согласовали назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА. В настоящее время он исполняет обязанности первого заместителя председателя ОГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
В настоящее время область возглавляет Василий Володин. Он исполняет обязанности с марта 2020 года.
К слову, решение о назначении нового главы ОГА принимает президент Украины.
Напомним, 24 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Харьковской облгосадминистрации. В течение последних двух лет чиновник возглавлял администрацию Полтавской области.
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