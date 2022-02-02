Правительство согласовало назначение нового председателя Киевской ОГА

В настоящее время область возглавляет Василий Володин.

Правительство 2 февраля согласовало назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации.

Решение было принято во время заседания Кабмина.

Чиновники согласовали назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА. В настоящее время он исполняет обязанности первого заместителя председателя ОГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

В настоящее время область возглавляет Василий Володин. Он исполняет обязанности с марта 2020 года.

К слову, решение о назначении нового главы ОГА принимает президент Украины.

Напомним, 24 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Харьковской облгосадминистрации. В течение последних двух лет чиновник возглавлял администрацию Полтавской области.

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