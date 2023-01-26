Правила безопасности написаны кровью: в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги

11 месяцев войны изрядно закалили украинцев! Но большая часть людей решила, что они закалились и до воздушных атак.
Многие расслабились и безразлично относятся к воздушной опасности.
Об этом сообщает КМВА.
Поэтому следует напомнить всем главные аргументы, почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги:
- Угроза воздушного удара существует постоянно, даже если не раздаются сирены.
- Объявленная тревога означает реальную угрозу здесь!
- Учебных тревог во время войны не бывает!
- Никогда не надейтесь зря, что именно Ваш дом или дом безопасен и в него не попадут вражеские ракеты или дроны!
Поэтому, в случае объявления воздушной тревоги – всегда направляйтесь к надежному укрытию и оставайтесь в нем до отбоя!
"Помните, правила безопасности написаны кровью. Поэтому они важны и должны выполняться! Берегите себя!", — говорится в сообщении.
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