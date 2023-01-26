Правила безопасности написаны кровью: в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги

11 месяцев войны изрядно закалили украинцев! Но большая часть людей решила, что они закалились и до воздушных атак.

Многие расслабились и безразлично относятся к воздушной опасности.

Об этом сообщает КМВА.

Поэтому следует напомнить всем главные аргументы, почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги:

Угроза воздушного удара существует постоянно, даже если не раздаются сирены.

Объявленная тревога означает реальную угрозу здесь!

Учебных тревог во время войны не бывает!

Никогда не надейтесь зря, что именно Ваш дом или дом безопасен и в него не попадут вражеские ракеты или дроны!

Поэтому, в случае объявления воздушной тревоги – всегда направляйтесь к надежному укрытию и оставайтесь в нем до отбоя!

"Помните, правила безопасности написаны кровью. Поэтому они важны и должны выполняться! Берегите себя!", — говорится в сообщении.

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