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Правила безопасности написаны кровью: в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3761
Время на прочтение
1 мин
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Правила безопасности написаны кровью: в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги

Фото: pixabay.com

11 месяцев войны изрядно закалили украинцев! Но большая часть людей решила, что они закалились и до воздушных атак.

Многие расслабились и безразлично относятся к воздушной опасности.

Об этом сообщает КМВА.

Поэтому следует напомнить всем главные аргументы, почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги:

  • Угроза воздушного удара существует постоянно, даже если не раздаются сирены.
  • Объявленная тревога означает реальную угрозу здесь!
  • Учебных тревог во время войны не бывает!
  • Никогда не надейтесь зря, что именно Ваш дом или дом безопасен и в него не попадут вражеские ракеты или дроны!

Поэтому, в случае объявления воздушной тревоги – всегда направляйтесь к надежному укрытию и оставайтесь в нем до отбоя!

"Помните, правила безопасности написаны кровью. Поэтому они важны и должны выполняться! Берегите себя!", — говорится в сообщении.

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