Пранкер, который цеплялся к военному, записал извинения и объявил о сборе средств на пикап для ВСУ (видео)

Свои действия блогер называет "позором" и полностью признал свою вину. А в конце видео сказал "Слава Украине!".

История о блоггере Сурике Черкезове, который в Киеве решил снять пранк и начал придираться к военному, получила продолжение. Пранкер извинился перед военным за позорное поведение и объявил о сборе средств на пикап для ВСУ.

Соответствующее видео Черкезов опубликовал у себя на странице Инстаграм.

"Возникла ситуация, в которой я был 100% неправ. Я понимаю, что это было отвратительно с моей стороны. Я хочу лично извиниться у всех военных, которые увидели этот позор. Я хочу лично принести свои извинения перед тем военным. Если ты меня видел, я прошу прощения у тебя, и в дальнейшем я хочу встретиться с ним лично, чтобы попросить прощения. Мое поведение было недопустимым", — сказал он.

После этих слов блогер объявил о сборе средств на пикап для украинских военных. В конце видео сказал "Слава Украине!".

Предыдущее видео, где он рассказывал о том, что его избили и ему якобы угрожают, он удалил.

Напомним, 30 апреля в Сети появилось видео, на котором блоггер Сурик Черкезов пытался снять очередной пранк для своей аудитории и стал приставать к военному, не желавшему с ним вести диалог. Пранкер пытался разозлить мужчину, а в конце видео вообще послал его на три буквы.

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