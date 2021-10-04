Позвал обработать рану на ее колене: в Киеве 74-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки

Мужчина сказал малышке сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал к ней прикасаться.

В Киеве 74-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки.

Согласно материалам следствия, в августе 2021 года мужчина пригласил к себе домой маленькую соседку, чтобы помочь обработать рану на ее колене. Войдя в доверие, мужчина сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Досудебное расследование осуществляется Деснянским управлением полиции ГУ НП в Киеве.

Напомним, под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Уроженец Луганской области воспользовался тем, что 17-летняя девушка лежала без сознания в гараже, и вступил с ней в половую связь.

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