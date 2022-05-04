Познакомился в Сети: в Киеве мужчина отправлял интимные фото 13-летней девочке и склонял к сексу

В Киеве 33-летний мужчина отправлял интимные фото 13-летней девочке, склонял ее к сексу и предлагал за деньги создать для него порнографический контент. Он познакомился с ней в Сети и общался около 5 месяцев.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Пользуясь малолетним возрастом потерпевшей, мужчина также общался с ней на откровенные темы сексуального содержания.
В ходе обыска по месту жительства киевлянина обнаружели и изъяли мобильный телефон, компьютер и другие носители информации, содержащие детскую порнографию.
Ему сообщили о подозрении по фактам развращения малолетней девушки и распространения порнографических фото среди несовершеннолетних. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, с начала российской агрессии на территории Киева задержаны 319 членов ДРГ, часть которых входила в состав 18 групп. Киевлян призывают не общаться с неизвестными.
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