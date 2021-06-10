Познакомились в ресторане и вывезли в лес: в Киеве вооруженные воры ограбили иностранца (видео)

Двое грабителей под угрозой пистолета завладели часами, украшениями и деньгами гражданина европейской страны.

В Киеве двое вооруженных воров ограбили гражданина европейской страны.

Злоумышленники заманили потерпевшего в свое авто, вывезли в лес, а после под угрозой пистолета завладели его часами, украшениями и деньгами.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть полиции Киева обратился гражданин европейского государства и сообщил о том, что он стал жертвой разбойного нападения. Чтобы выяснить все обстоятельства содеянного, оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативная группа.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, для розыска и задержания нападающих в городе немедленно ввели специальную полицейскую операцию.

"Мы выяснили, что мужчина отдыхал в ресторане, где познакомился с двумя посетителями. После совместного отдыха новые знакомые предложили иностранцу подвезти в отель, но зато вывезли его за пределы города в лес, где под угрозой пистолета отобрали дорогие наручные часы, мобильный телефон и кошелек с банковскими карточками ", — рассказал он.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили номерные знаки автомобиля нападавших и маршрут движения. Впоследствии правоохранители заметили эту машину на улице Большой Васильковской, а неподалеку в ресторане — сообщников.

"Злоумышленников, 1993 и 1994 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они — уроженцы другого государства, но проживают в Киевской области. Мы провели обыск по их месту жительства, откуда изъяли вещи пострадавшего и оружие, которое направили на экспертизу ", — добавил Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве предстанут перед судом трое молодых людей, которые пытали бездомных.

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