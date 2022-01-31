Познакомились в клубе: под Киевом камерунец изнасиловал 21-летнюю студентку

Две студентки познакомились с гражданином Камеруна и решили продлить отдых в квартире мужчины. Там молодой человек и изнасиловал одну из девушек.

В Софиевской Борщаговке под Киевом 26-летний иностранец изнасиловал 21-летнюю студентку.

Об этом рассказал глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, почти 3 часа выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой.

"Такой печальный результат визита двух подруг-студенток в ночной клуб, употребление алкоголя и последующего отдыха с незнакомцами", — отметил Небитов.

Так, студентки познакомились с гражданином Камеруна и решили продлить отдых в квартире мужчины. Там молодой человек и изнасиловал одну из девушек. Он издевался над своей жертвой более трех часов. Другая девушка не помогла подруге и не сообщила полицию, потому что, мол, боялась насильника.

В полицию обратился дежурный врач Киевской клинической больницы, куда была доставлена девушка. Он рассказал, что пациентка имеет на теле явные следы изнасилования.

В настоящее время камерунец, находившийся в нашей стране нелегально, задержан. За изнасилование ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Надеюсь, что эта трагическая история станет оговоркой для молодых девушек, ведь как показывает практика, в критический момент не стоит ждать помощи даже от "верных" друзей", — подытожил Небитов.

Напомним, что в Днепропетровской области мужчина с пистолетом напал на девушку и изнасиловал ее за гаражами.

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