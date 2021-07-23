Познакомились на пляже: в Киеве доцент кафедры одного из вузов совершал развратные действия в отношении 12-летней девочки

Познакомились на пляже: в Киеве доцент кафедры одного из вузов совершал развратные действия в отношении 12-летней девочки

Получив мобильный номер телефона девочки, мужчина переписывался с ней в мессенджере Viber.

В Киеве доцент кафедры одного из вузов совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Согласно материалам следствия, мужчина познакомился с 12-летней внучкой своей знакомой во время совместного отдыха на Русановском пляже.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Ювенальная прокурорами Днепровской окружной прокуратуры Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении 12-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Получив мобильный номер телефона девочки, мужчина начал с ней переписку в мессенджере Viber.

"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетний фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", — рассказали в прокуратуре.

Мужчина неоднократно в общении с девочкой подчеркивал то, что их общение является секретным, о котором не должны знать взрослые, поскольку они сразу ее накажут и лишат телефона, доступа в интернет и начнут ее ограничивать во всем.

Вскоре 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу же обратилась в милицию. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей.

"Как стало известно, к преступлению причастен доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Учитывая изложенное, отдел защиты интересов детей и противодействия насилию Киевской городской прокуратуры обращает внимание родителей на необходимость обеспечения информационной безопасности детей. Также следует проводить беседы с детьми о том, что в случае возникновения каких-либо непонятных или угрожающих ситуаций следует немедленно сообщать об этом своим родителям или опекунам", — говорится в сообщении.

Основные правила безопасного общения в интернете, о которых стоит сказать детям

Не давайте незнакомым лицам паролей от своих аккаунтов и любую личную информацию.

Не реагируйте на неприличные и грубые комментарии, адресованные вам.

Сообщайте о ситуации в интернете, которые вас беспокоят (угрозы, файлы сомнительного содержания, предложения).

Отказывайтесь от встреч со случайными людьми, с которыми познакомились онлайн.

Не делитесь своими фото с незнакомцами.

Не сообщайте информацию о банковских картах (пароль, номер карты, срок действия и тайный код).

Не выкладывайте фото билетов, на которых видно штрих-код или QR-код.

Устанавливая новые программы, контролируйте, чтобы на ПК не добавились нежелательные приложения.

Не смотрите информацию по неизвестным ссылкам (друзья, которые ими делятся могут не подозревать об угрозе).

Не открывайте письма-спам, они могут содержать вирусы.

Напомним, в марте в Киеве 31-летний мужчина проследил за несовершеннолетней девушкой, зашел за ней в подъезд дома и там совершил в отношении ребенка развратные действия. Полицейские задержали педофила. Правонарушителем оказался работник одного из учебных заведений столицы. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку