Пожары в Киевской области: в ГСЧС предупредили об угрозе на выходные

Сейчас в Вышгородском районе есть одна ячейка пожара. Речь идет о участке площадью до 2 гектаров. Там тление, но большого огня нет.

Об этом в эфире "КИЕВ24" отметила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Угроза есть. Видим, что дождя нет достаточно долгий период. Сухая трава, сухие ветки. По всей области постоянно возникают пожары в экосистемах", — пояснила она.

Рубан отмечает, что по статистике пик пожаров приходится именно на выходные дни. Люди выезжают на дачные участки, выходят в населенных пунктах и селах и курят все.

Напомним, в Киеве ухудшилось состояние воздуха 20 сентября. Горожане сняли на фото и видео, как столицу затянуло густым дымом.

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