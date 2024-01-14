Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: умышленный поджог совершил 7-летний мальчик — подробности от полицейских (фото)

Пожар возник в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса в Соломенском районе столицы.

В ходе расследования факта пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса "Космополит" в Соломенском районе Киева полиция обнаружила, что возгорание возникло в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик – посетитель парка развлечений.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что информация о пожаре в игровой комнате поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС-ки и медики. Посетителей торгового центра эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве потушили / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В дальнейшем, во время проведения осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком.

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве потушили / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

"Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества", — сообщили правоохранители.

Напомним, в результате пожара в ТРЦ Киева с жалобами на отравление продуктами горения за медицинской помощью обратились женщина и мужчина, работающие в этом заведении, и 8-летняя девочка, находившаяся в торговом центре. На месте работали 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.

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