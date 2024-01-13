Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: что известно о пострадавших

За помощью к медикам обратились три человека.

После пожара, который вспыхнул в субботу, 13 января, в торгово-развлекательном центре Космополит, медики оказали помощь трем людям.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, с жалобами на отравление продуктами горения за медицинской помощью обратились женщина и мужчина, работающие в этом заведении, и 8-летняя девочка, находившаяся в торговом центре.

"Медики им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались”, – сообщил Кличко.

Напомним, пожар, возникший на 4 этаже ТРЦ, был ликвидирован. Ранее из здания эвакуировали около 200 человек.

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